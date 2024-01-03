غزة: الاحتلال يواصل جرائمه بحق المدنيين ويقتل 128 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 128 شهيدًا و261 جريحًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل مدنية ومنازل سكنية وأسواقًا تجارية وأماكن عامة، ما أدى إلى سقوط هذه الحصيلة من الشهداء والجرحى.

وذكرت أن من بين الشهداء 30 طفلا و15 امرأة، مشيرة إلى أن الاحتلال استخدم ذخائر محرمة دوليًا في قصفه.

بدوره أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء والمفقودين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 29 ألفا و313، بينهم 9 آلاف و600 من الأطفال.

وأدانت الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية والعالم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وطالبت بوقفه فورًا.

وطالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.