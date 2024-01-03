عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية.. أسعار الذهب تتراجع 30 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية سلبية أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكية.

قال سعيد إمبابي، عن شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 30 دولارًا لتسجل مستوى 2033 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 25 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3190 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2063 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية صادرة منذ قليل، ضعف سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد، حيث بعد انخفاض فرص العمل مقارنة بالقراءة السابقة، حيث وفر الاقتصاد الأمريكي 8.790 مليون فرصة عمل في شهر نوفمبر، فيما كانت القراءة السابقة 8.852 مليون فرصة.

في حين تعد بيانات فرص العمل مؤشرًا على وضع سوق العمل الأمريكي، ومدى قدرته على مجاراة ارتفاع الفائدة.