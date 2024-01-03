مراسلة "القاهرة الإخبارية" : رفع حالة التأهب داخل إسرائيل عند الحدود اللبنانية

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، إن إسرائيل رفعت حالة التأهب على طول الحدود اللبنانية، إثر الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين منذ مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري.

وأشارت إلى أن القصف المتبادل في الوقت الحالي بين إسرائيل وحزب الله وفصائل المقاومة ليس هو الرد الرسمي على مقتل صالح العاروري، حيث كانت تنقل دانا إفادتها ويسمع في الخلفية صوت القصف المدفعي بوضوح.

وأضافت أن جيش الاحتلال أعلن استهداف خلية تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية، وسيستمر في القصف ردا على استخدام صواريخ مضادة للدروع ضد جنود جيش الاحتلال.

وأوضحت أن إسرائيل حتى اللحظة لم تعترف رسميا بمسؤوليتها عن اغتيال العاروري، وهناك بعض التحليلات تقول إن نتنياهو سينزل من على الشجرة ويقلل الغارات ويسحب قواته ويبدأ في التفاوض على الأسرى، ولكن يريد صورة انتصار يقدمها للإسرائيليين، سواء بنقل الصراع للحدود اللبنانية أو تكثيف القصف على غزة.

ولفتت إلى أن الصحف الإسرائيلية اعترفت بأن إسرائيل تجر المنطقة لحرب واسعة وتورط معها حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إسرائيل هي التي بدأت بالخروج خارج حدود الصراع، ولكن الأمر مرهون برد فعل حزب الله.



