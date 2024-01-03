رئيس المركز القومي للسينما يتفقد استعدادات إقامة الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية

قام مدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية؛ وذلك لمتابعة استعدادات إقامة الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا، جاء ذلك في إطار دعم وزارة الثقافة للفعاليات والأنشطة السينمائية.

التقى بكر بكل من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وعصام نصار مدير العلاقات العامة، وإشرف سليمان مدير السياحة بالمحافظة لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٨ فبراير حتى ٥ مارس المقبل.

ومن جانبه تقدم حسين بكر بخالص الشكر لمحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة ونائبه، وذلك لدعمهم للمهرجان حيث قام سيادته بالاتفاق على زيادة الدعم المقدم لدورة هذا العام، وتقديم كافة المساعدات للمشاركة في نجاح المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

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