رئيس البورصة: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تجاوز الأزمات الاقتصادية الخارجية والداخلية

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تحركت بوعى المواطنين رغم الأزمات العالمية المحيطة بالاقتصاد المصري، لافتا الى أن شطب الشركات الاختياري الناتجة عن عمليات استحواذ يمثل تحدي كبير، وأن الثبات التشريعي ايضا مهم، ونعانى من طول مدة زيادة رؤوس الأموال وهو يمثل عقبة جديدة وتقليل الفترة.

وذكر “الشيخ” خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2023، أن الشركات الأجنبية مهتمة بالسوق المصري، قائلا: "أي حاجة هتتعمل في مصر هتتباع".

وأوضح أن تحليل للعملاء الجدد في البورصة هو أمر مهم جدا ومن ثم جاري عمل دراسة تحليلية دقيقة لتوجهات المستثمرين واي القطاعات تفضل الاستثمار وكيف يمكن تشجيعهم الدخول في السوق بكثافة، مضيفا إن الاصلاح الاقتصادي يستهدف تجاوز الأزمات الاقتصادية الخارجية والداخلية.