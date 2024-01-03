الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لـ"قاديش" أمام غرناطة

أعلن سيرخيو غونزاليز المدير الفنى لفريق قاديش، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غرناطة، وذلك بعد قليل على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق قاديش، كالتالى:

حراسة المرمى: جيرمياس ليدسما.

خط الدفاع: إسحاق كارسيلين، لويس هيرنانديز، فالي خيمينيز، لوكاس بيريز.

خط الوسط: روبين سوبرينو، روبن ألكاراز، اليخاندرو فيرنانديز، داروين ماتشيس.

خط الهجوم: كريستوفر راموس، ماكسي غوميز.

ويسعى فريق قاديش لحصد الثلاث نقاط، والأبتعاد عن قاع ترتيب الليجا، حيث يفصله نقطتين فقط عن الثلاثى المتربع فى القاع.

ويحتل فريق قاديش المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة، بينما يقع غرناطة فى المركز الـ 19 برصيد 8 نقاط.

