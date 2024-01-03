أمل هاشم.. طاقة فنية متجددة وتحلم بمعرض في تركيا وإيطاليا

استثمرت طاقتها وشغفها في الرسم وذلك بدعم الأطفال واكتشاف مواهبهم، اذ في سبيل ذلك سعت لاقامه معرض وأطلقت عليه اسم "دافنشي "، وبسبب ذلك الشغف غيرت حياتها من كونها مهندسه ديكور الي رسامه فن تشكيلي، واتجهت الي تنميه مهاراتها الفنيه وطورت من زوقها الفني فكشفت عن نفسها غبار الروتنيه لتبدع بمجال الفن التشكيلي.

امل هاشم من بنات مدينه السادس من اكتوبر، خريجة كليه هندسه قسم ديكور، تتحدث أمل وتحكى عن رحلتها قائلة: “شغفت بالالوان منذ طفولتى وأحببت الفن التشكيلى ولعلى قابلته صدفه ذلك لاننى كنت احب الالوان، فاردت أن التحق بكليه الفنون الجميلة ولكن عائلتى رفضت نظرا لاعتقادهم بان تلك الكليه وذلك المجال ليس لهم مستقبلهم”.

وأضافت: “ امتثالا لراى أسرتى امتثلت لرايهم والتحقت بكليه الهندسة وقد كانت لى صديقتى الانتيم التى احبها كثيرا وقدانتى بالصدفة البحته لان اطور من موهبتى، وذلك باقتراحها لى ان التحق بقسم الديكور بعدما كنت قد شعرت بالاحباط من ان حلمى فى الرسم لن يتحقق ”.

وتابعت: “اقترحت على صديقتى بان انضم للقسم واخذت راى والداتى فكانت الموافقة منها.. ومع الوقت دربت نفسى وحصلت على كورسات مكثفة في الفن التشكيلى وعنها وصلت لدرجة الاحترافيه التى بها تفوقت على زملائى فضلا عن انى دراستى للديكور ساهمت بشكل قاطع فى تنميه وعشقى للالوان وحبى لها ”.

وتضيف: “ تجلت الصعوبات التي واجهتها في القدرة على التركيز واعتماد عنصر الدقه المتناهبه في الرسم.. حيث انني واجهت الصعوبه في الوصول الي الدقه المتناهيه والتركيز على مساحات كبيره، ولكني مع الديمومه والاستمرار في العمل تجاوزت تلك المرحله”.

