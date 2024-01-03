مدبولي: نستهدف العودة بالتضخم إلى أقل من 10% اعتبارا من 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ البنك المركزي يختص بالسياسة النقدية، حيث يعمل البنك المركزي على مكافحة التضخم وتقليله عبر آليات كثيرة منها سعر الفائدة وسعر الصرف، وكلها آليات وليست غايات بهدف تقليل التضخم.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "نعمل مع البنك المركزي بتنسيق كامل، وهناك لقاءات أسبوعية تتم مع المحافظ وكل الوزراء حيث نستهدف العودة بالتضخم إلى ما دون 10% اعتبارا من عام 2025 وهذا يحسن كل مؤشرات الدولة".

وتابع : "البنك المركزي يدير كل هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع الدولة"، كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية، موضحا أنها استمرار قدرة الاقتصاد المصري على مقاومة أي صدمات عنيفة، ويكون ذلك بالتركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والمشروعات الإنتاجية.

ولفت، مدبولي إلى أن الدولة المصرية على مدار السنة ونصف السنة الماضية نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات متمثلة في حوافز وتغيير قانون الاستثمار بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والرخصة الذهبية وتيسير الإجراءات للحصول على أراضي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.