جامعة جنوب الوادي تستقبل وفد مبادرة تميز المعلم TEI

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الإتصالات تمهيدًا لبدء العمل بمراحل المبادرة.

ضم الوفد كلًا من الدكتور عاشور أحمد العمري ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حازم راشد مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم والعميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس والمهندس أحمد سالم (أخصائي تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات بالمشروع)، وبحضور الدكتور عصام علي الطيب عميد كلية التربية بقنا، والدكتور عبد الرحمن ابو المجد وكيل الكلية، والدكتور محمد صبري وكيل الكلية، والدكتورة نجوي يسين محمد منسق مشروع مبادرة تميز المعلم بالكلية.

وجدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذه مركز تطوير التعليم بالتعاون مع وزاره التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وبعض الجهات الاخري.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إلي أن مثل هذه المبادرات والمشروعات تهدف الى تحسين جوده التعليم بالجامعات المصرية وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم ودعم عمليه تعلم الطلاب والنهوض بإصلاح التعليم في مصر.

وأكد الدكتور عصام الطيب عميد الكلية بان الهدف من المبادرة هو دعم تطوير برامج اعداد معلمي الصفوف الابتدائية وتطوير اساليب التدريس لتتناسب مع المعايير العالمية لمستوى ما قبل الخدمة واثناء التدريس.

كما أشارت الدكتورة نجوى الهواري منسق المشروع بأنه تم اختيار كليه التربية بجامعة جنوب الوادي ضمن 15 كليه تربيه على مستوى الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المشروع واضافت ان هذه المبادرة تأتي في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في مصر والسعى لتعزيز قدرات وزاره التعليم العالي.

تضمنت الزيارة عقد لقاء مع ممثلي الكلية وتم مناقشه كيفيه دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وتطوير التربية العملية.

شهد لقاء الوفد الدكتور حسن التهامي عبد الله منسق الأنشطة الطلابية والدكتورة اماني محمد عبد المنعم مدير وحده الجودة والدكتورة نانسي احمد فؤاد مدير وحده التعلم الالكتروني.