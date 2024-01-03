روسيا تعلن تحييد أكثر من 300 جندي أوكراني في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحييد أكثر من 300 جندي أوكراني وتدمير دبابة وعربتين من طراز "برادلي" في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، بلغت إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي، أكثر من 310 جنود ودبابة وعربتي مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وعددًا من المعدات العسكرية الأخرى.

وبحسب البيان، قامت وحدات من المجموعة القتالية الجنوبية في منطقة دونيتسك، بالتعاون مع المقاتلات الجوية والمدفعية، بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف في مناطق مستوطنات بوجدانوفكا وكراسنوي وكليششيفكا وأندرييفكا وكورديوموفكا في منطقة دونيتسك.