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الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انطلاق مؤتمر البورصة المصرية لكشف حصاد 2023

رئيس البورصة المصرية
رئيس البورصة المصرية
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انطلق مؤتمر حصاد البورصة المصرية قبل قليل بحضور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة لكشف العديد من الأحداث التى مر بها السوق خلال عام 2023.

شهدت البورصة المصرية تحقيق مكاسب تاريخية خلال عام 2023، إذ ارتفع رأس المال السوقي الى 1.719 تريلون جنيه، محققًا زيادة قدرها 758 مليار جنيه بعد كسر مستويات سعرية تتحقق لأول مرة.

سجل رأس المال السوقي أعلى مستوى على مدار تاريخه في نهاية نوفمبر الماضي، إذ بلغ تريليون و722 مليارًا و518 مليون جنيه.

وسجلت البورصة المصرية مستويات قياسية  متتالية خلال العام ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل البورصة في ختام تعاملات آخر جلسات العام مقتربًا من أعلى مستوى له في تاريخه، الذي سجله في نوفمبر الماضي، بدعم من الطروحات الحكومية التي نفذت خلال العام.

 ارتفعت إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في السوق المصري  إلى نحو 49.5 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

 

 

 

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