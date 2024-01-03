مدبولي: ندعم لتر السولار بـ5 جنيهات.. وتكلفة أنبوبة البوتاجاز 200 جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا وتكلفة أنبوبة البوتجاز 200 جنيه على الدولة بينما تباع في الأسواق بـ75 جنيها، ونستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت دعما للسولار وأنبوبة البوتاجاز بالإضافة إلى 3 سلع استراتيجية أخرى.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء: "نستهلك 275 مليون رغيف خبر مدعم يوميا بما يعني 100 مليار رغيف سنويا، وحتى سنة 2021 كانت تكلفة دعم الخبز في حدود 50 مليارا، واليوم وصلت تكلفة فاتورة رغيف الخبز على الدولة 91 مليار جنيه".

وتابع: "في عام 2021 أنهينا دعم المواد البترولية والسولار، واليوم مصر تستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار، والدولة تدعم كل لتر سولار بـ 5 جنيهات.. بإجمالي 90 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن دعم الدولة للتموين 36 مليار جنيه سنويا.