رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه وفد من أعضاء المجلس، لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تكون الوفد المرافق لرئيس مجلس الشيوخ من: فيبي فوزي وكيل المجلس، والأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، واللواء محمد رستم مدير مكتب رئيس المجلس، وعضوي المجلس المستشار منصف سليمان، والمستشار جميل حليم.

وأعرب المستشار رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تهنئته والوفد المرافق بعيد الميلاد المجيد، وسعادته بلقاء قداسة البابا متمنيًا لقداسته وللجميع بأيام سعيدة.

من جهته، شكر قداسة البابا ضيوفه على زيارتهم وتهنئتهم داعيًا لهم بدوام السعادة والسلام.