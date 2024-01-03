الهلال الأحمر يجهز شاحنة مساعدات إنسانية من جماهير النادي المصري إلى غزة.. صور 

جهز الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، شاحنة مساعدات إنسانية، اليوم الأربعاء، من جماهير النادي المصري إلى قطاع غزة.

بالصور.. الهلال الأحمر يجهز شاحنة مساعدات إنسانية من جماهير النادي المصري إلى غزة

أشار عبدالحميد متولي، عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ببورسعيد، ومسئول لجنة الشباب ورئيس غرفة العمليات، إلى أن شاحنة المساعدات الإنسانية الحالية الجاري العمل بها تضم 6 أطنان من المواد الغذائية وزجاجات المياه المعدنية والأكفان والبطاطين.

وأوضح أن الشاحنة إهداء من جماهير النادي المصري إلى أشقائهم في قطاع غزة، وجرى تحديد محتوياتها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن المخطط أن تتحرك مساء اليوم إلى ميناء رفح البري.

1704288904898_copy_1280x960

1704288904833_copy_1280x960

1704288904879_copy_1280x960

1704288904852_copy_1280x960

1704288904760_copy_1280x960

1704288904787_copy_1280x960

1704288904740_copy_1280x960

1704288904804_copy_1280x960

1704288904670_copy_1280x960

1704288904687_copy_1280x960

1704288904653_copy_1280x960