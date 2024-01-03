أول تعليق من الحكومة على زيادة تذاكر المترو والقطارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات هدفه ضمان الحفاظ على هذه المرافق وتغطية تكلفة التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن الزيادات التي تمت لا تغطي هذه التكلفة، حيث إنه على مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم تتم أي زيادات في قطاع النقل.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن وزارة النقل قامت برفع تذاكر المترو من أجل تغطية تكلفة الصيانة والتشغيل، لضمان استمرار كفاءة الخدمة وأنه رغم الزيادة هناك رفع في دعم الحكومة للمنتجات.

وتابع، أن وزير النقل أعلن منذ 3 سنوات أنه بحاجة لـ 30 مليار جنيه تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذي تم إنشاؤه من 30 عامًا بسبب التهالك وأنه أصبح غير قابل للاستمرار، والدولة تحملت الـ 30 مليارا للتجديد والصيانة للخط الأول، وكان البديل في حالة عدم ضخ الدولة هذه المبالغ كان يتم إيقاف المترو الذي يخدم الملايين يوميًا.