رئيس الوزراء: الدولة تحملت عن المواطن أعباء التضخم وارتفاع الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما بدأت في البرنامج سعت للتركيز على ترشيد الدعم.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز.

وأوضح، أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عاما بعد عام حتى 2025، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.