«البحوث الإسلامية» يعقد الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر وواعظاته

تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ود. محمود حسين عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، ود. صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية فعاليات الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بكلية أصول الدين بالدراسة؛ وذلك لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.

وقال د. نظير عياد الأمين العام للمجمع، إن الاختبارات يشارك فيها الوعاظ من المتقدمين لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول نحو ١٨٠ واعظا وواعظة، ومن واعظ أول إلى موجه يصل عددهم إلى ١٩٠، ومن موجه إلى موجه أول ٨٠؛ حيث يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا، لدعم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر العلمية والإدارية، بما يتناسب مع تحديات العمل خلال هذه الفترة التي نمر بها جميعًا؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالوعاظ والواعظات.

وأوضح عياد أن الترقيات الأدبية للوعاظ والواعظات والتدرج الوظيفي في المجال الدعوى تستهدف تشجيع الوعاظ على استشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي، مؤكدا على أهمية استشعار المسؤولية في هذه المرحلة، وضرورة التواصل المستمر مع الناس لتبصيرهم بالواقع وتوعيتهم بالأخطار المتعددة التي تؤثر على المجتمع والدولة.