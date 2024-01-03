رئيس الوزراء: إجراءات الحكومة هدفها وصول الدعم لمستحقيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية مثلت ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

وتابع، أن الدولة اتخذت قرارات استراتيجية بعدم زيادة أسعار الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.