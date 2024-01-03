بسام الشماع لـ"البوابة نيوز": تاريخ إسرائيل عنصرى ودموى وغزة ليست الأخيرة

أكد الدكتور بسام الشماع، المؤرخ الأثري وباحث المصريات، أنه لم يتم نقل الفلسطينيين من بلدهم، قائلا: “يا النصر يا الموت”.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: أن عمر المختار قال، هذا شعب لا يندحر، كيف يقومون بالحرب ٧٠ يوما، ويواجهون ٥ دول داعمه لإسرائيل.

وأوضح أن حلم سيناء وعودتها مازال داخل عقلية اليهود، ولن ينسوا ما حدث لهم أيام السادات، ومن مفاوضات طابا، ولن ينسوا جنودنا مثل سليمان خاطر، ومحمد صلاح، الذين قتلوا جنودهم على الحدود، لان الجندى الاسرائيلى يكلف بلده كثيرًا فى عملية التعبئة.

وقال إن غزة ليست النهاية، بل هى البداية، ومعركة غزة ليست الأخيرة بالنسبة للصهاينة، فهى بداية إنشاء وتأسيس الحلم اليهودى والذي يساعدهم فى هذا بعض الدول، ومنهم من أعلنوا دعمهم مثل إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا.

وأضاف المؤرخ الآثري، أن حكومة نتنياهو فى حالة تخبط، وسوف يُحاكم نتنياهو بعد حرب غزة، إلا إذا توفى لأنه مريض، والقرارات الصهيونية قرارات هوجاء.