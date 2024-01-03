بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح وحدة العناية المركزة لقسم الأطفال بمستشفى كفر شكر

افتتح عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، وحدة العناية المركزة بمستشفى كفر شكر المركزي، لتقديم خدماتها لمواطنى قرى ومركز ومدينة كفر شكر.

ورافق المحافظ، الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والدكتور مينا صفوت مساعد رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة لشئون الرقابة والمتابعة والدكتور محمد ناجي مدير مستشفى كفر شكر التخصصي.

وقال محافظ القليوبية إن افتتاح الوحدة يأتي ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي تضمنت إنشاء ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بالإضافة لمد المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشاد محافظ القليوبية بمستوى التجهيزات لوحدة العناية المركزة الجديدة، والتي تضم أجهزة أساسية لكل سرير (أجهزة تنفس الصناعي، وشاشات لمتابعة المرضى، وأجهزة للتحاليل حيث تم تجهيز وحدة رعاية للاطفال بطاقة استيعابية 12 سرير وسرير عزل، كما جرى توريد عدد 13 سرير رعاية، و13 مونيتور، و5 مضخات و5 سرنجات محاليل، بالإضافة إلى عربة كراش بجهاز الصدمات مع جهاز رسم قلب وجهاز موجات صوتية للأطفال، كما جرى تجهيزها بعدد 2 جهاز تنفس صناعي أطفال و2 جهاز سباب فضلاً عن أجهزة معاونة أخرى مثل (أجهزة شفط كهربائية، وجهاز صدمات القلب، ورسم قلب ومراتب هوائية بالإضافة إلى سرير أخر مجهز بالكامل للعزل.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه جرى التعاقد مع اطباء من جامعه بنها وجامعة الأزهر في مجال طب الأطفال وتعمل الوحدة بطاقة 13 سرير، والتي تعد أكبر وحدة للرعاية المركزة للأطفال بالمحافظة، والتي تشمل تجهيزات حديثة على أعلى مستوي، وتضم استشاريين وأطباء متخصصين.

وكشف الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، أن وحدة الرعاية المركزة للأطفال الجديدة بالمستشفى، توافر بها أجهزة تنفس صناعي، وسباب، ورسم قلب، وموجات صوتية للأطفال والرضع، والتي من المقرر أن تعمل بالكامل طبقا لمنظومة التأمين الصحي على الأطفال بدون أي أعباء مالية.

افتتاح العنايه المركزه

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