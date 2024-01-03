سقوط قتلى وجرحى في انفجار بمحافظة كرمان الإيرانية بالقرب من قبر قاسم سليماني

وقع انفجار مدمر في محافظة كرمان الإيرانية بالقرب من قبر قاسم سليماني، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، فقد تجاوزت حصيلة القتلى الخمسين شخصًا.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع على الفور وبدأت تقديم الإسعافات الأولية للجرحى ونقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج اللازم. وتم تطويق المنطقة وفتح تحقيق فوري لتحديد أسباب الانفجار ومعرفة ما إذا كان مرتبطًا بأعمال إرهابية أو له دوافع أخرى.

وتقع محافظة كرمان في جنوب شرق إيران وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة. يُعتبر قبر قاسم سليماني، القائد العسكري البارز الذي قتل في ضربة جوية أمريكية في يناير 2020، مصدرًا للزيارات والتجمعات السياسية والدينية.

لم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي حول الانفجار حتى الآن، ولا يوجد معلومات دقيقة عن خلفية الحادث. من المتوقع أن تقوم السلطات بإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث وجلب المسئولين عن الانفجار إلى العدالة.

