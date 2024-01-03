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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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مجلس الوزراء: بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير

البوابة نيوز
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أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ببدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي تم بالفعل بمحافظات: بورسعيد، والأقصر، والاسماعيلية. 

خلال الاجتماع، أكد وزير الصحة جاهزية عدد من المحافظات الأخرى، لبدء التشغيل التجريبي بها لمنظومة التأمين الصحي تباعاً، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خاص بشأنها برئاسة رئيس الوزراء.