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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وسائل إعلام إيرانية: حصيلة قتلى الانفجار قرب مرقد سليماني أكثر من 50 شخصا

انفجار في إيران
انفجار في إيران
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى في الانفجارين قرب قبر قاسم سليماني في محافظة كرمان، تتراوح بين 50 و60 شخصا. 

وأوضح نائب الشئون السياسية والأمنية في المحافظة أن سبب هذا الحادث لم يعرف بعد، وأن هذا الانفجار هو هجوم إرهابي، بسحب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأفاد التليفزيون الإيراني، في وقت سابق من اليوم بأن سبب الانفجار قرب مرقد سليماني هو أسطوانات غاز انفجرت قرب الطريق المؤدي إلى المرقد في محافظة كرمان.

يأتي ذلك في تزامنا مع الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قرب مطار بغداد الدولي بطائرة أمريكية مسيرة في الثاني من يناير من عام 2020.

الانفجار قرب مرقد سليماني مرقد سليماني محافظة كرمان