تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 661.7 مليون جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين العرب ، ليسجل في الختام نحو 1.752 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 25,408.51 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 10,817.73 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.21% ليغلق عند 30,821.74 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 5,663.94 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.4%، ليغلق عند مستوى 8,143.41 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 4,747.03 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 10.9 مليون جنيه، و23.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 34.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من خلال 138.4 ألف صفقة منفذة.