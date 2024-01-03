رئيس الوزراء الأوكراني: نحتاج إلى 37 مليار دولار من التمويل الخارجي في 2024

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، أن كييف تحتاج إلى تمويل قيمته 37 مليار دولار خلال العام الجاري 2024.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني، أن بلاده اجتذبت حوالي 42.6 مليار دولار من التمويل الخارجي في عام 2023، 27% منها كانت من أموال المنح، ولم يتغير القادة من حيث الدعم وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي واليابان وكندا والمملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار شميهال، إلى أن احتياجات أوكرانيا هذا العام أكثر من 37 مليار دولار، لافتا إلى اعتماد كييف على المساعدة الإيقاعية والمستقرة وفي الوقت المناسب من شركائها.

وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني، عن امتنانه لجميع الحكومات والمنظمات الدولية التي ساعدت أوكرانيا وتواصل مساعدتها.

يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق أن اوكرانيا تحتاج إلى 42 مليار دولار من أجل ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي الخارجي، طوال عام 2024.