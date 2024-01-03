محافظ دمياط تحيل 99 مسئولا وموظفا في مستشفى الزرقا للتحقيق

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة، إلى مستشفى الزرقا المركزى لمتابعة سير العمل بها والتأكد من انتظام منظومة الخدمات الطبية بها.

وفى هذا السياق، استهلت "المحافظ" الزيارة بتفقد قسمى الاستقبال والعيادات الخارجية، واطلعت على موقف أعمال التطوير لقسم الأشعة المقطعية الذى تم تزويد المستشفى به لتعزيز مستوى الخدمات العلاجية.

كما تابعت سير العمل بالأقسام الطبية بالعيادات وتفقدت قاعة التدريب للاطلاع على الدورات التى يتم تنفيذها بالمستشفى لتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة.

وتابعت "محافظ دمياط" خطة تطوير أقسام العمليات والعناية المركزة، وحرصت على التواصل مع المرضى والاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

وعلى خلفية متابعة دفاتر الحضور والانصراف من خلال فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ،قررت " المحافظ " إحالة ٩٨ من العاملين بالمستشفى للشئون القانونية للتحقيق لخروجهم بدون إذن و أيضًا مسئول المستشفى لعدم انتظام العمل ، وأكدت على ضرورة ضبط المنظومة ومتابعة انضباط الأطباء والتمريض والعاملين بالنوبتجيات.

واستكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لمستشفى الروضة المركزى لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى.

وتفقدت "المحافظ" أقسام المستشفى و تابعت آلية العمل و تواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجياتهم، كما تابعت أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة والعيادات ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة لحصر النفايات الطبية المتولدة وكيفية التخلص منها، والتى رصدت عددا من المخالفات بالمستشفى؛ إذ أمرت "المحافظ" باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فورًا و تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى و الجودة داخل المستشفى.

وفى سياق آخر، قررت الدكتورة منال عوض إحالة ١٨ من العاملين بالمستشفى إلى الشئون القانونية للتحقيق لخروجهم بدون إذن رسمى.