إيران تعلن حصيلة الانفجار الذي وقع قرب قبر سليماني

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع قرب قبر قاسم سليماني في محافظة كرمان، بلغت 20 شخصا.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بأن أسطوانات غاز انفجرت قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا جراء الانفجارين في حصيلة أولية.

وأشارت مصادر إيرانية إلى وقوع إصابات جراء الانفجار.

يأتي ذلك في تزامنا مع الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قرب مطار بغداد الدولي بطائرة أمريكية مسيرة في الثاني من يناير من عام 2020.