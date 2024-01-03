ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إيران تعلن حصيلة الانفجار الذي وقع قرب قبر سليماني

انفجار في إيران
انفجار في إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع قرب قبر قاسم سليماني في محافظة كرمان، بلغت 20 شخصا.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بأن أسطوانات غاز انفجرت قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا جراء الانفجارين في حصيلة أولية.

وأشارت مصادر إيرانية إلى وقوع إصابات جراء الانفجار.

يأتي ذلك في تزامنا مع الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قرب مطار بغداد الدولي بطائرة أمريكية مسيرة في الثاني من يناير من عام 2020.

قبر سليماني إيران قاسم سليماني محافظة كرمان