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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مبيعرفش يعوم.. التحريات: غريق كورنيش حلوان قفز في النيل للانتحار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل العثور على جثة شاب، غريق بكورنيش حلوان، أسفل كوبري الدائري الأوسطي، إذ تبين أن الشاب قفز في مياه النيل رغم عدم إجادته للسباحة، بغرض التخلص من حياته.

 وأضافت التحريات، أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة، مما دفعه لإنهاء حياته.

 وتلقت غرفة عمليات الانقاذ النهري إشارة من النجدة، مفادها غرق شاب في مياه النيل بكورنيش حلوان. وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعى أحمد ثروت، ومقيم بمدينة حلوان، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الضحية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.


 

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