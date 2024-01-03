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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المستشار محمد موسى البعبولي المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، مؤكداً أن الجامعة تُرحب بزيارته وتتشرف بتواجده في رحاب كلية التربية الرياضية.

جاء ذلك أثناء حضور المستشار البعبولي لرسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

من جانبه - قدم المستشار البعبولي الشكر لرئيس الجامعة والقيادات الجامعية على حسن الاستقبال.

الرسالة للباحثة عزيزة عبد العظيم مصطفى، تحت عنوان : تأثير برنامج تأهيلي حركي على كفاءة مفصل الركبة بعد جراحة تغيير المفصل للسيدات من (50-60) سنة.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كل من الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد نادر شلبي أستاذ البيولوجيا الرياضية، الدكتور محمد عبد الرازق أستاذ الفسيولوجيا الرياضية، والدكتور أحمد عاطف الشلقامي الأستاذ المساعد بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد صلاح العلوم الحيوية بكلية التربية الرياضية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة