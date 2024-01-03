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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فيديو مرعب.. لحظة دهس شابين أسفل عجلات مقطورة بحلوان

الضحايا
الضحايا
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حصلت "البوابة نيوز" علي فيديو يوضح لحظة سقوط شابان يستقلان موتوسكيل أسفل عجلات مقطورة ووفاتهم في الحال، بشارع رايل دائرة قسم شرطة حلوان.

 ولقي شابين مصرعهما، إثر سقوطهما أسفل سيارة مقطورة حال استقلالهما دراجة نارية، وتجري الاجهزة الأمنية تحريات لكشف ملابسات الحادث.

 وورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، مفاده مصرع شابين، أثر سقوطهما اسفل سيارة مقطورة. 

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع كلا من "عصام محمد"، و "يوسف محمد"، حال استقلالهم موتوسيكل، اختلت عجلة القيادة وسقطا أسفل عجلات سيارة مقطورة. وسلم سائق السيارة نفسه لقوات الشرطة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

سقوط شابان موتوسكيل مقطورة سيارة مقطورة دراجة نارية