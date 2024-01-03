اليوم.. انطلاق البطولة الأكبر والأعرق لناشئين وناشئات الاسكواش

تنطلق منافسات بطولة "إنجلترا المفتوحة لناشين الإسكواش"، اليوم الأربعاء، الموافق 3 من يناير، وهى البطولة الأكبر والأعرق للناشئين والناشئات فى عالم الإسكواش.

ويعود تاريخ انطلاق البطولة لعام 1979، والتى شارك فيها ثلاث مراحل عمرية وهى الأولاد تحت 14 و 16 و 19 عاما، وللبنات تحت 16 و 19 عاما.

وفى عام 1991 تم ادخال الفئة العمرية تحت 14 عام للبنات.

كما تم فى عام 1999، تعديل المراحل السنية وأصبحت للأولاد والبنات تحت 13 و 15 و 17 و 19 عاما، ثم أضيفت مرحلة تحت 11 عاما بداية من عام 2018.

ويسيطر شباب مصر على سجل ابطال تلك البطولة، بإجمالى 59 لقب فى 96 نهائى لجميع المراحل التى أقيمت منذ عام 99.