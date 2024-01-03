ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. انطلاق البطولة الأكبر والأعرق لناشئين وناشئات الاسكواش

اسكواش
اسكواش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق منافسات بطولة "إنجلترا المفتوحة لناشين الإسكواش"، اليوم الأربعاء، الموافق 3 من يناير، وهى البطولة الأكبر والأعرق للناشئين والناشئات فى عالم الإسكواش.

ويعود تاريخ انطلاق البطولة لعام 1979، والتى شارك فيها ثلاث مراحل عمرية وهى الأولاد تحت 14 و 16 و 19 عاما، وللبنات تحت 16 و 19 عاما.

وفى عام 1991 تم ادخال الفئة العمرية تحت 14 عام للبنات.

كما تم فى عام 1999، تعديل المراحل السنية وأصبحت للأولاد والبنات تحت 13 و 15 و 17 و 19 عاما، ثم أضيفت مرحلة تحت 11 عاما بداية من عام 2018.

ويسيطر شباب مصر على سجل ابطال تلك البطولة، بإجمالى 59 لقب فى 96 نهائى لجميع المراحل التى أقيمت منذ عام 99.

بطولة إنجلترا المفتوحة لناشين الإسكواش الاسكواش ناشين الإسكواش