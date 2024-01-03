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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع النرويجي يعلن إرسال طائرتين F-16 إلى الدنمارك لتدريب الطيارين في أوكرانيا

طائرات F-16
طائرات F-16
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أكد وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام، اليوم الأربعاء، أن أوسلو تعتزم إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز F-16 إلى الدنمارك للمساهمة في تدريب طياري الحرب الأوكرانيين، بحسب ما أوردته رويترز.

وأعلنت النرويج، العام الماضي، أنها ستنضم إلى الدنمارك وهولندا ودول أخرى في توفير طائرات حربية لجهود أوكرانيا الحربية ضد الهجوم الروسي.

وقال جرام، إن النرويج نشرت بالفعل 10 مدربين في الدنمارك لتدريب طياري الحرب الأوكرانيين، واستبدلت القوات الجوية النرويجية طائراتها من طراز F-16 بطائرات مقاتلة جديدة من طراز F-35.

وذكرت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية، في وقت سابق أن المجموعة الأولى المكونة من ستة طيارين أوكرانيين أكملت التدريب الأساسي على طائرات F-16 في المملكة المتحدة وتخضع الآن للتدريب على الطيران في الدنمارك.

تدريب الطيارين في أوكرانيا النرويج وزير الدفاع النرويجى