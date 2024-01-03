بالفيديو.. خبير اقتصادي: تقليل معدلات البطالة والتمكين الاقتصادي أهم مستهدفات الدولة المصرية

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تضع أمام أعينها بعض المستهدفات وتحققها على أرض الواقع، ومن أهم هذه المستهدفات والتي تخص الاقتصاد الكلي للدولة المصرية هو تقليل معدل البطالة.

وأضاف "البهواشي"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت 149 ألف فرصة عمل خلال العام السابق، وهو ما يعكس ويدل على النمو الاقتصادي ووضعت مستهدفات وبدأت في تحقيقها على أرض الواقع، والتي جاء أبرزها تقليل معدلات البطالة.

وتابع، أن التمكين الاقتصادي يعتبر أهم مستهدفات الدولة المصرية في ظل وقت استثنائي يمر به العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية، والدولة لديها رؤية لزيادة التمكين الاقتصادي، موضحًا أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله.

وأردف أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة ما زالت ترسم خطوطا حمائية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن، موضحًا أنه تمت مراعاة الجانب الإنساني والأجيال القادمة في مسألة التنمية المستدامة في المشروعات المقامة.