كوريا الجنوبية تساعد في صيانة ترميم الآثار بمعبد الرامسيوم بالأقصر

أعلنت إدارة التراث الثقافي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن سول تركز على مشروع ترميم معبد الرامسيوم بالأقصر وتخطط لتنفيذ مشروع إنشاء مركز التراث الرقمي المصري في القاهرة.

وأوضحت إدارة التراث الثقافي في كوريا الجنوبية أن ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية لهذا العام بلغت 08ر13 مليار وون "أي 10 ملايين دولار" مقابل 4.79 مليار وون (3.66 مليون دولار) العام الماضي أي بنسبة زيادة 173%، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

ويأتي ذلك في إطار جهود كوريا الجنوبية لترميم الآثار حول العالم، حيث تسعى لترميم مشروع بناء بيئة يمكن من خلالها نقل التقنيات الحرفية التقليدية في قرغيزستان، إلى جانب المشاركة في مشروع التعاون التنموي الدولي للمساعدة في صون وترميم موقع أنغكور بكمبوديا كدولة خامسة بعد الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان، وتخطط الإدارة لتوسيع نطاق التعاون إلى أمريكا اللاتينية وجزر المحيط الهادئ في المستقبل.