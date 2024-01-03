معبر رفح اليوم.. دخول 90 شاحنة مساعدات لغزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين

كشف مصدر مسئول في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، أن 90 شاحنة مساعدات دخلت إلى معبري "العوجة وكرم أبوسالم" تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة من معبر رفح البري، في الوقت الذي استقبلت فيه عدد من الجرحى الفلسطينيين وأصحاب الإقامات وحملة الجنسيات الأجنبية والجوازات المصرية.

وأوضح المصدر المسئول في ميناء رفح البري: "أن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، ومن بينها 4 شاحنات وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة".

وأضاف أنه يجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أكد المصدر المسئول استقبال ميناء رفح البري 15 جريحا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، مضيفا أنه جري التنسيق لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 120 فلسطينيًا من حملة الجوازات الأجنبية.