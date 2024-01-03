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الأربعاء 03 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دخول 90 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة.. ووصول 15 مصابا و200 من مزدوجي الجنسية لمصر

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات تدخل لقطاع غزة
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، بوصول 15 مصابا ونحو 200 من مزدوجي الجنسية إلى مصر عبر معبر رفح.

وأوضحت القناة أنه دخل أيضًا 90 شاحنة مساعدات إنسانية، و4 شاحنات غاز، لقطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

ووصلت أول شحنة بحرية بريطانية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى مصر؛ حيث سيتم تفريغها ونقلها إلى القطاع عبر معبر رفح.

ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا لأكثر من 80 يومًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

معبر رفح القاهرة الاخبارية قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي