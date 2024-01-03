بالفيديو.. أستاذ طاقة: موافقة البرلمان على قانون الهيدروجين الأخضر تعكس سرعة التنسيق مع الحكومة

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ الطاقة، إن جهود الدولة المصرية رائعة فيما يتعلق مشروع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر الذي تقدمت به الحكومة ويعكس سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة أن هذه الموافقة جاءت بعد فترة قصيرة جدًا من الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بهذا الأمر.

وأضاف "أبوالعلا" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يعكس سرعة استكمال إجراءات خطة الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27.

وتابع، أن هذا المؤتمر تزامن مع أزمة الطاقة العالمية وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، والبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري.

وأردف، أنه من حسن الطالع مشاركة أهم الشركات العالمية التي أجرت العديد من الأبحاث المتقدمة في مجال التحول لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وبناءً على ذلك وقعت مصر العديد من الاتفاقيات العالمية بقيمة مقدارها 33 مليار دولار، ويجدر الإشارة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت 16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر.