الفيوم: تجميل شوارع سنورس بتركيب الإنترلوك "صور"

وجه محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، بحملة برئاسة جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، حيث قامت الحملة بتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية المتفرعة بعدد من مناطق مدينة سنورس، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمركز.
وقامت الحملة بتفقد مدى انتظام سير العمل والالتزام بالمواصفات الفنية لأعمال التركيب، بالإضافة إلى تفقد عدد من الشوارع التي يجرى تجهيزها لبدء العمل بها.
وأوضح رئيس المركز أنه تم توجيه أقسام النظافة والإشغالات والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز سنورس، بالمتابعة المستمرة للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل المعوقات والصعوبات إن وجدت وسرعة رفع مخلفات التركيب من الشوارع والمناطق التي يجرى بها العمل.
وتأتى الحملة في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها.