ثقافة المنيا تشارك في احتفالية دعم الشباب المقبلين على الزواج

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى في احتفالية دعم الشباب المقبلين على الزواج من قرى "حياة كريمة"، وذلك على مسرح المحافظة.
وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية خلال الاحتفالية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة منها الالاتيه وسامر التحطيب والسحجه ، والفرقة من تدريب الفنان سيد تونى.
جاء ذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة وممثلى عن البنك الزراعى، وأهالي العرائس.