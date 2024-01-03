تشكيل هجومى متوقع لجيرونا أمام أتلتيكو مدريد

تتجه أنظار عشاق السحارة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "مونتيليفي البلدي"، حيث يستضيف فريق جيرونا نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".

وجاء تشكيل جيرونا المتوقع كالتالى:

حارس المرمى: غازانيغا.

خط الدفاع: مارتينيز، غارسيا، لوبيز، غوتيريز.

خط الوسط: هيريرا، مارتن، غارسيا.

خط الهجوم: سافيو، دوفبيك، تيسغانكوف.



ويسعى فريق جيرونا لتحقيق أهدافه من اللقاء والتى يأتى أهمها اعتلاء قمة البريميرليج، ويأمل العودة لدرب الانتصارات، بعد التعادل فى الجولة الأخيره أمام ريال بيتيس بهدف لكل فريق.

ويخشى فريق جيرونا من مفاجأة الليجا، ويسعى لحصد الثلاث نقاط، للاستمرار في الصدارة مع ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف فقط.

وعلى الجانب الآخر، يبحث أتلتيكو عن كسر العقدة التي طالما لازمته في كل مرة يلعب في ملعب مونتيليفي، حيث أنه تكبد خسارة واحدة، مقابل 3 تعادلات في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين على هذا الملعب.

ويحتل جيرونا وصافة الليجا بـرصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي بعده مباشرة أتلتيكو مدريد بـ 38 نقطة، بفارق الأهداف أيضاً عن برشلونة الرابع.