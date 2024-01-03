محافظ المنوفية ورئيس قضايا الدولة يضعان حجر أساس المقر الجديد للهيئة بشبين الكوم

وضع اليوم الاربعاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، حجر الأساس لمقر قضايا الدولة الجديد بنطاق حي شرق بمدينة شبين الكوم.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين في الجمهورية الجديدة ، وبحضور المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، ولفيف من المستشارين أعضاء الهيئة ، رئيس فرع المخابرات الحربية بالمنوفية ، رئيس حي شرق.

وقدم محافظ المنوفية تهانية القلبية لرئيس هيئة قضايا الدولة على إنشاء مقر جديد للهيئة على أرض المحافظة بإعتبارها كيان قضائي أصيل وتاريخي ومدرسة قضائية لها تاريخها المشرف ، مشيداً بما تقوم به من جهود في تمثيل الدولة في الدعاوى والمنازعات والحفاظ على المال العام ، فضلا عن دورها الفعال في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري كونها أحد ركائز منظومة العدالة المصرية ، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين الجهاز التنفيذي وجميع الهيئات القضائية لحماية المال العام تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.

ومن جانبه قدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية لبذلهم الجهد وتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع ، مشيراً إلى أن الهدف من استحداث مقرات جديدة للهيئة يأتي في إطار التأكيد على دورها في الدفاع عن المال العام وتكامل منظومة العمل بالدولة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وميكنة تلك الخدمات بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وفقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030.

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