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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بقرية اللشت بالعياط

إصلاح كسر ماسورة
إصلاح كسر ماسورة مياه
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كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح بخط مياه الشرب قطر  800 مم بمركز ومدينة العياط والذى تعرض لكسر مفاجئ صباح اليوم أمام مركز شباب اللشت بطريق كفر طرخان مما تسبب فى انقطاع مياه الشرب عن قرى (بمها، اللشت، العامرية، الناصرية، أبوالعباس، جرزا، كفر جزا، طعما، السعودية، عزبة أبوحمد ).
ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع . 
وشدد راشد، على ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال وسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 (المريوطية- كفر طرخان ) والحفاظ على الانسيابية المرورية.

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قرية اللشت بالعياط سرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عودة ضخ المياه بصورة طبيعية للقرى المتأثرة بإنقطاع المياة