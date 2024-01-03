محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بقرية اللشت بالعياط

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح بخط مياه الشرب قطر 800 مم بمركز ومدينة العياط والذى تعرض لكسر مفاجئ صباح اليوم أمام مركز شباب اللشت بطريق كفر طرخان مما تسبب فى انقطاع مياه الشرب عن قرى (بمها، اللشت، العامرية، الناصرية، أبوالعباس، جرزا، كفر جزا، طعما، السعودية، عزبة أبوحمد ).

ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع .

وشدد راشد، على ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال وسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 (المريوطية- كفر طرخان ) والحفاظ على الانسيابية المرورية.