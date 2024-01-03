الزمالك يرفع قيمة العضوية العاملة لنصف مليون جنيه

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس برئاسة حسن لبيب استقر على اتخاذ قرار بزيادة القيمة المادية للعضوية العاملة داخل النادي .

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن العضويات الجديدة التي سيتم اعتمادها من مجلس الإدارة ستبدأ قيمتها من ٥٠٠ ألف جنية بدءا من شهر مارس المقبل .

وشدد المصدر على أن مجلس الإدارة يرغب في زيادة القيمة المادية للعضويات الجديدة بالشكل الذي يتناسب مع قيمة واسم نادي الزمالك خاصة وأن القيمة الحالية لا تتعدى ٢٥٠ ألف جنيه بعد أن كانت حتى وقت قريب ٦٠ ألف جنيه ولم تزيد بالشكل المناسب على مدار السنوات الماضية .

يذكر أن قيمة العضوية الحالية تبدأ من ٢٠٠ ألف جنيه للمؤهل العالي و٢٢٥ ألف جنيه المتوسط و٢٥٠ ألف جنيه بدون مؤهل .