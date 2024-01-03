جيرونا يسعى لحصد الثلاث نقاط أمام أتلتيكو مدريد الخائف من المفاجأة بالدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق السحارة المستديرة، في تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "مونتيليفي البلدي"، حيث يستضيف فريق جيرونا نظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "لليجا".

ويسعى فريق جيرونا لتحقيق أهدافه من اللقاء والتي يأتي أهمها اعتلاء قمة الليجا، ويأمل العودة لدرب الانتصارات، بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام ريال بيتيس بهدف لكل فريق.

ويخشى فريق جيرونا من مفاجأة الليجا، ويسعى لحصد الثلاث نقاط، للاستمرار في الصدارة مع ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف فقط.

وعلى الجانب الآخر، يبحث أتلتيكو عن كسر العقدة التي طالما لازمته في كل مرة يلعب في ملعب مونتيليفي، حيث أنه تكبد خسارة واحدة، مقابل 3 تعادلات في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين على هذا الملعب.

ويحتل جيرونا وصافة الليجا بـرصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي بعده مباشرة أتلتيكو مدريد بـ 38 نقطة، بفارق الأهداف أيضاً عن برشلونة الرابع.