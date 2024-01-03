النقل تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية 

ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق الأرواح وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات و اضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل و النقلة النوعية الكبيرة في التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأضافت وزارة النقل في بيان لها أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب ، ومسئولية الحفاظ عليها مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و التي تسبب اضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.

تأتي هذه المناشدة في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان " سلامتك تهمنا " وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.