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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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زار  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الطائفة، بالنزهة الجديدة، بالقاهرة.

رافق البطريرك خلال الزيارة  الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والأب باسكوالي، سكرتير  البطريرك، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

تضمن اللقاء تبادل كلمات التهنئة المختلفة، كما تمت مناقشة بعض الموضوعات الأخرى، وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

 

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البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية عيد الميلاد المجيد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية القمص بيشوي فوزي الوكيل الرعوي