"دراسات طفولة" عين شمس: الخلافات الاسرية تخلق أبناء مضطربين نفسيا وصحيا

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء" يأتى ذلك في سياق الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بتنشئة الأبناء وتربيتهم كأفراد اجتماعيين قادرين على التواصل والاندماج مع أفراد المجتمع بسهولة

وقد حاضر في الورشة هيام عزام استشاري الإرشاد الأسري بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛، حيث عرفت الحضور بالأسس التي يقوم عليها الزواج وتبني عليها الأسرة من الصفات الحسنة والمودة بين الطرفين

وقالت راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة " الخلافات بين الزوجين تنعكس سلبًا على الأطفال وقد تؤدي إلى اختلال في السلوك وميل الطفل إلى العنف والعدوان أو الانسحاب والانطواء"، مشيرة إلى أن المشاكل الأسرية المستمرة تؤثر على مستوى استيعاب الطفل مما قد ينجم عنه التأخر بشكل عام وبناء الضغوط العصبية والاضطرابات النفسية وتشتت التركيز وايضا الضعف الصحي بكافة أشكاله.

وقررت إدارة الكلية عمل ورشة عمل موسعة لأباء وأمهات الأطفال المترددين على مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور عدد من الخبراء التربويين والنفسيين.