التحفظ على السيارة المتسببة في حادث وفاة شابين دهسًا في شارع رايل بحلوان

صرحت جهات التحقيق بحلوان اليوم، بدفن جثة شابين لقي مصرعهما دهساً أسفل عجلات سيارة نقل “تريلا” حال استقلالهما دراجة نارية، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

كانت بادية الواقعة بورود بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث حلوان، مفاده مصرع شابين، إثر سقوطهما أسفل سيارة مقطورة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "عصام محمد"، و"يوسف محمد"، حال استقلالهم موتوسيكل، اختلت عجلة القيادة وسقطا أسفل عجلات سيارة مقطورة.

وسلم سائق السيارة نفسه لقوات الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.