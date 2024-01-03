بعد زيادة أسعار الباقات.. كيف تحافظ على استهلاك النت؟

يعيش مستخدمو خدمات الإنترنت الأرضي لشركة We حالة من التوتر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الباقات، حيث شهدت جميع الباقات زيادات تراوحت بين 20% و35%، وينفذ هذا القرار يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس من الشهر الجاري.

وفي ظل هذه الزيادة في الأسعار تقدم “البوابة نيوز” لمتابعيها عددًا من الخطوات لتجنب انتهاء الباقة قبل موعدها، خاصة أن حياتنا اليومية تعتمد بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت، وأصبحت باقة الإنترنت المنزلي موردًا حيويا للتواصل والعمل والترفيه.

ومع ذلك، يُعتبر تحكمنا في استهلاك هذه الباقة أمرًا ضروريًا لتفادي المشاكل المحتملة مثل انقطاع الاتصال أو زيادة تكلفة الفواتير.

وفي هذا السياق، تتبع بعض النصائح والإجراءات للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي أمر ذو أهمية كبيرة.

1- تقليل جودة مقاطع الفيديو: يُمكن تحديد جودة الفيديو قبل تشغيلها، على سبيل المثال في يوتيوب، يمكن تحديد دقة الفيديو (360p أو 480p بدلاً من 720p أو 1080p)، مما يقلل استخدام البيانات.

2- غلق الخاصية التلقائية للفيديو في فيسبوك: من خلال إعدادات الفيسبوك، يمكن تعطيل تشغيل الفيديو تلقائيًا، مما يقلل من استهلاك البيانات.

3- غلق التحميل التلقائي للفيديو في التطبيقات: في تطبيقات مثل واتساب وتليجرام، يمكن تعطيل خاصية التحميل التلقائي للفيديوات لتقليل استهلاك البيانات.

4- إيقاف تحديث الأجهزة المتصلة: عندما تكون الأجهزة مُعدّة للتحديث التلقائي، يُمكن أن يسحب ذلك بيانات كبيرة بشكل مفاجئ.

5- كلمة مرور قوية للواي فاي: تأكد من وضع كلمة مرور قوية لشبكة الواي فاي الخاصة بك لمنع الوصول غير المصرح به.

6- تعطيل WPS: هذا الإجراء يعزز الأمان للشبكة ويجعلها أكثر صعوبة في اختراقها.

7- تفعيل wpa2 security mode: هذه الخطوة تعزز الأمان للشبكة وتجعلها أكثر صعوبة في الاختراق.

8- تجنب اختبار سرعة الإنترنت بشكل متكرر: اختبار السرعة يستهلك كمية كبيرة من البيانات، لذا يفضل تجنب استخدامه بكثرة.