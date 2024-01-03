مسئولة أممية تعبر عن حزنها بعد استشهاد طفل عمره 5 أيام في غزة

عبرت رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" جيما كونيل، اليوم الأربعاء عن حزنها بعد استشهاد طفل عمره خمسة أيام في قطاع غزة.

واستشهد طفل في مستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في محافظة خان يونس الواقعة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، بعد استهدافه بقصف إسرائيلي رغم وجود العلم التابع للهلال الأحمر على سطح المبنى بشكل واضح.

واستنكرت المسئولة الأممية الحادثة معربة عن حزنها لمقتل طفل بعمر الخمسة أيام في هذا القصف، قائلة "لا ينبغي أن يقتل أي طفل في العالم"، بحسب ما أوردته فضائية "الحرة".

وندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفا هذا القصف بأنه "غير مقبول".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الثامن من مقرها في خان يونس بجنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.

وأشارت "الهلال الأحمر الفلسطيني" إلى أن مقرها ومستشفى الأمل مأوى لنحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.